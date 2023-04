Vaud: Ag!ssons lance deux initiatives sur le thème de la démocratie

Le mouvement 'Ag!ssons' a lancé mercredi la campagne pour ses deux premières initiatives populaires vaudoises. L'une veut étendre les droits politiques des étrangers, l'autre promouvoir la démocratie. Il a jusqu'au 11 août pour récolter deux fois 12'000 signatures.

Lors d'une action à Lausanne, le mouvement qui vise un changement de société a lancé la récolte des signatures pour ses deux textes touchant au thème de la démocratie. Le premier demande les droits politiques au niveau cantonal pour les étrangers établis en Suisse depuis dix ans et dans le canton de Vaud depuis trois ans.

Un tiers d'exclus

Actuellement, plus d’un tiers des habitants n’a pas la nationalité suisse et ne dispose donc pas du droit de signature, de vote et d’éligibilité, a relevé Diana Zeidan, responsable de la communication d'Ag!ssons. 'A Lausanne, c'est encore davantage: 40% de personnes, c'est presque la moitié de la population qui est exclue', a-t-elle déploré.

ll en résulte que les élections et votations ne sont pas représentatives de la population. Comme c'est déjà le cas dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, l’instauration des droits politiques au niveau cantonal pour les non-Suisses permettra de faire face à ce problème, a souligné la porte-parole.

Pour mémoire, les personnes étrangères disposent du droit de vote sur le plan communal depuis 2003 dans le canton.

Démocratie malade

La deuxième initiative veut remettre au centre la promotion et le développement de la démocratie en inscrivant explicitement ce précepte dans la Constitution vaudoise. Qualifiée de 'malade et vieillissante', la démocratie subit l'influence de multinationales et de lobbyistes, a relevé Steven Tamburini, co-initiateur du mouvement.

Alors que les crises actuelles montrent la fragilité des systèmes démocratiques, le texte a pour objectif de faire progresser ce principe, en répondant notamment aux défis de la gérontocratisation ou de la numérisation de la société. Les initiants ont notamment cité divers moyens tels que la récolte de signatures en ligne, le vote électronique pour faire baisser le taux d'abstention ou encore davantage de place en politique pour les jeunes dont 'la voix n'est jamais prise en considération'.

Mobilisation citoyenne

Le mouvement revendique actuellement plus de 2500 sympathisants et une huitantaine de membres actifs. Une levée de fonds a permis de récolter 53'000 francs pour financer une partie de la campagne. Le mouvement recherche encore 150 bénévoles et davantage de moyens. Il a d'ores et déjà annoncé le lancement de deux nouvelles initiatives la semaine prochaine.

'Cette campagne, c'est quelque chose d'absolument fou, qui n'a probablement jamais été fait, et qui est même difficile pour des partis politiques. Nous n'y arriverons que si les citoyens se mobilisent et reprennent en main la démocratie', a déclaré Simon Berthoud, responsable de la campagne Ag!ssons.

Une bougie soufflée

Le mouvement qui a fêté en mars son premier anniversaire s’est donné pour moyen d’action le lancement d'initiatives populaires. Son objectif: répondre à l'urgence écologique, démocratique et sociale. Au départ, dix-huit propositions hétéroclites ont été proposées sur la plateforme de consultation populaire agissons-ch.org. Cinq ont été retenues et déposées à la Chancellerie sous forme d'initiatives.

L'une d'entre elles, demandant l’instauration d’une 'Chambre citoyenne', a été invalidée par le gouvernement vaudois pour cause de non-conformité au droit supérieur. Ag!ssons a recouru contre cette décision, a rappelé Simon Berthoud.

Quant à l’initiative pour une lourde taxation des dépenses publicitaires afin de financer la transition écologique, elle a fait l'objet d'un recours du Centre patronal. Trois autres ont été déposées, mais n'ont pas encore été traitées, a détaillé le responsable.

