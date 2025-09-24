Vaud: budget 2026 déficitaire et 305 millions d'économies

Le Conseil d'Etat vaudois a présenté mercredi un projet de budget 2026 déficitaire de 331 millions de francs. Il intègre notamment des mesures d'économies de 305 millions.

Attendues depuis que les finances cantonales ont viré au rouge, ces coupes vont se traduire par des baisses de subventions, notamment pour l'action sociale (46 mio), la santé (24), les hautes écoles (22), les transports publics (10), l'accueil de jour des enfants (10) ou encore l'asile (20).

Le personnel de l'Etat est aussi impacté avec des coupes prévues de 51 millions. Cela devrait notamment se traduire, pour la majorité des fonctionnaires, par un prélèvement de 0,7% du salaire brut en 2026. Les mesures d'économies touchent aussi les communes (46 mios) ainsi que divers autres charges et revenus (43 mios).

Revenus extraordinaires

Malgré ces économies, le projet de budget demeure déficitaire à 331 millions, de quoi toutefois rester dans la limite constitutionnelle dite du 'petit équilibre'. Celui-ci est respecté grâce aux coupes de 305 millions, mais aussi grâce à l'utilisation de 493 millions de revenus extraordinaires issus de la fortune.

En matière de recettes également, les impôts sur le revenu des personnes physiques sont attendus en baisse (-28 mios ou -0,7% par rapport au budget 2025), alors que les recettes sur le bénéfice des entreprises affichent une forte progression (+180 mios ou +26%).

Du côté des charges, elles sont budgétées à hauteur de 12,677 milliards, en hausse de 3,6% par rapport au budget 2025. Ces charges comprennent notamment la création de 35 nouveaux postes administratifs (ETP), contre une hausse de 87 lors du précédent budget.

Au chapitre des investissements nets, leur budget propre comprend des montants de 1,1 milliard. Cette enveloppe se compose des investissements nets de l'Etat (558 mios), de prêts (73 mios) et de nouvelles garanties (420 mios).

Retour à l'équilibre

Le Conseil d'Etat annonce aussi qu'il va recourir à un nouvel emprunt afin d'assurer les besoins de trésorerie. La dette devrait ainsi connaître une hausse pour atteindre 600 millions (+100 mios par rapport à 2025).

A noter finalement que le Conseil d’Etat souhaite élaborer un plan de retour à l'équilibre budgétaire à l'horizon 2030. Ce plan sera présenté le printemps prochain.

/ATS