Vaud ferme ses écoles et ses lieux de divertissement

Le gouvernement vaudois a pris vendredi des mesures urgentes pour endiguer la propagation du coronavirus: écoles fermées, interdiction des manifestations de plus de 50 personnes et fermeture des lieux de divertissement. Elles resteront en vigueur jusqu'au 30 avril.

Mines graves, les sept représentants du Conseil d'Etat ont annoncé vendredi après-midi depuis la salle du Grand Conseil ces mesures devant les médias. 'La situation est grave et extrêmement préoccupante', a dit en préambule le gouvernement vaudois, alors que deux nouveaux décès (deux hommes de 80 ans) ont été enregistrés dans le canton, portant à trois le nombre de morts liés au coronavirus.

Sa présidente Nuria Gorrite a fait un long discours d'introduction, appelant à 'la responsabilité et la solidarité' de chaque citoyen, 'ressources essentielles qui permettront de surmonter ces heures difficiles'. 'Nous allons vivre quelques semaines inhabituelles et difficiles et nous ne pourrons - temporairement - pas mener une vie normale ou travailler sans changements', a-t-elle déclaré.

'Ralentir et casser' la propagation

Le canton active le plan ORCA (organisation en cas de catastrophe). Sa priorité est de 'ralentir et casser' la propagation du Covid-19 et de protéger les personnes les plus vulnérables. Il s'agit aussi d'éviter que le système sanitaire ne touche à ses limites.

Le gouvernement vaudois a donc décidé de fermer toutes les écoles du canton (primaire, secondaire, post-obligatoire, gymnases, écoles professionnelles, hautes écoles et universités) et de passer à un enseignement à distance. 'Il ne s'agit pas d'une mise en congé des élèves (...) L'année scolaire continue, elle n'est pas perdue', a insisté la cheffe de la formation Cesla Amarelle.

Les modalités de cet enseignement à domicile sont en train d'être mises en place', a-t-elle expliqué, avertissant que cela ne se fera pas en une semaine. Les enseignants restent donc mobilisés et disponibles.

Crèches ouvertes

Pour l'école obligatoire, un service d'accueil scolaire est prévu de 07h00 à 18h30, avec accès sous conditions: priorité aux enfants dont les solutions de garde mettent en danger des personnes à risque ou des grands-parents de plus de 65 ans, aux enfants du personnel soignant et système sanitaire et ceux qui assurent ce service d'accueil. Dix élèves maximum par classe seront autorisés. Les crèches, elles, restent ouvertes.

Le Conseil d'Etat a aussi annoncé l'interdiction des manifestations de plus de 50 personnes. Les lieux de divertissement (cinémas, théâtres, musées, centres sportifs, piscines, fitness, discothèques, bars, etc) doivent aussi restés fermés. Toutes les autres activités commerciales demeurent ouvertes. Les marchés extérieurs sont maintenus aussi, mais sous étroite surveillance d'un membre de la Protection civile et d'un policier.

Soutien économique

Le Conseil d'Etat a aussi dit vouloir aider les entreprises et les milieux culturels touchés par la pandémie. Il va notamment activer le Fonds cantonal de lutte contre le chômage. Le but consiste à donner une marge de manœuvre aux secteurs touchés, avec par exemple des avances de trésorerie dans l'attente du versement des indemnités (chômage partiel). Un fonds de 50 millions de francs est également prévu pour les évènements culturels et sportifs annulés.

De son côté, la Direction générale de la santé (DGS) a demandé aux hôpitaux vaudois et aux cliniques de déprogrammer toutes les opérations électives (c'est-à-dire les interventions chirurgicales programmées donc non urgentes) qui nécessitent plus de deux jours d'hospitalisation post-opératoire.

La direction du CHUV a pour sa part décidé de supprimer toutes les visites. Dans le cas de situations particulières, certaines exceptions pourront être envisagées au cas par cas, précise-t-elle.

/ATS