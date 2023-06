Vaud: vers un oui à la protection constitutionnelle du climat

Le peuple vaudois semble se prononcer dimanche en faveur de l'inscription de la protection du climat et de la biodiversité dans la Constitution cantonale. Après le dépouillement de plus de 90% des bulletins, l'initiative 'Pour la protection du climat' est acceptée.

A ce stade, le texte des Verts et Jeunes Verts 'Pour la protection du climat' récolte 62,60% de oui. La participation à cette votation est d'environ 41,45%. Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil avaient recommandé le oui, alors que l'UDC Vaud était le seul parti à s'y opposer.

L'initiative demande que 'l'Etat et les communes réduisent significativement les impacts climatiques négatifs de chacune de leurs politiques', afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Les caisses de pension relevant du droit public et les personnes morales dans lesquelles l'Etat a une participation - par exemple la BCV, l'ECA, Romande Energie et les Retraites populaires - sont aussi visées.

Cela concerne donc aussi le désinvestissement des énergies fossiles aux plans communal et cantonal.

/ATS