Vevey transpire toute la nuit par 24,7 degrés

De nombreuses localités de Suisse ont à nouveau connu une nuit tropicale. A Vevey VD, au bord du Léman, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 24,7 degrés. C'est surtout au bord des grands lacs et en altitude que le temps ne se rafraîchit plus en ce moment.

Les lacs ont gardé des températures élevées à cause de leurs eaux déjà chaudes, a expliqué mercredi Roger Perret de Meteonews à l'agence de presse Keystone-ATS. En conséquence, les températures ne sont pas descendues en dessous de 24,1 degrés à Lausanne. Il a aussi fait environ 23 degrés à Lugano et Neuchâtel, et 21,1 degrés à Gersau LU, au bord du lac des Quatre-Cantons.

Une telle vague de chaleur durant la deuxième semaine d'août est assez unique en Suisse, a relevé M. Perret. La dernière fois qu'une telle situation s'est produite, c'était en 1943. A Genève et Berne, il n'a jamais fait aussi chaud aussi longtemps que cette année depuis 1864.

Dans ce contexte, les vendeurs de climatiseurs se frottent les mains. La plateforme de commerce en ligne Digitec Galaxus fait par exemple état de ventes en hausse de 49% par rapport à l'an passé.

/ATS