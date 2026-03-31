Victimes: l'Etat du Valais sollicite 10 millions au Grand Conseil

Le Conseil d'Etat valaisan soumet au Grand Conseil son projet de décret réglant le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Il demande un crédit supplémentaire de 10,18 millions de francs, dont 7,8 millions seront remboursés par la Confédération.

L'événement tragique a engendré des besoins urgents et concrets pour les victimes et leurs proches: pertes de revenus, frais immédiats liés à l'hospitalisation, organisation des funérailles, rapatriements, démarches administratives et juridiques, rappelle mardi le gouvernement dans un communiqué.

Il avait décidé le 14 janvier dernier de mettre notamment à disposition une aide d'urgence unique et forfaitaire de 10'000 francs par ayants droit et d'assurer aussi la couverture des frais funéraires et de rapatriement des corps. Le projet de décret prévoit ainsi d'autoriser le versement à fonds perdu de ces 10'000 francs.

De son côté, le Parlement fédéral a adopté le 20 mars sur proposition du Conseil fédéral une loi fédérale urgente prévoyant notamment l'octroi d'une contribution de solidarité unique de 50'000 francs par ayant droit. Elle prévoit de verser ce montant au canton du Valais qui préfinance la prestation auprès des victimes.

Cercle des bénéficiaires précisé

Le crédit supplémentaire total de 10,18 millions de francs comprend 1,56 million pour l'aide d'urgence de 10'000 francs à fonds perdu, 820'000 francs pour les frais funéraires et de rapatriement des corps et 7,8 millions de francs pour le préfinancement de la contribution de solidarité de la Confédération. Ces 7,8 millions seront donc ensuite remboursés par cette dernière.

Avec ce décret, le Conseil d'Etat précise par ailleurs le cercle des bénéficiaires aux contributions fédérales et cantonales. Selon les dispositions proposées, l'aide d'urgence cantonale et la contribution de solidarité fédérale 'sont accordées pour chaque personne décédée et à chaque personne gravement blessée ayant passé au moins une nuit à l'hôpital'.

Cas de rigueur

Le projet de décret 'prévoit également la possibilité d'accorder ces aides, au titre de cas de rigueur, à certaines des 31 victimes n'ayant pas été hospitalisées, mais ayant bénéficié d'une prise en charge ambulatoire'. A leur demande, selon la gravité objective des blessures physiques et pour autant qu'une prise en charge ambulatoire ait eu lieu, l'aide fédérale et cantonale pourra également leur être accordée, écrit le gouvernement.

La décision concernant ces cas de rigueur 'se basera sur des critères d'ordre médical qui seront établis par des professionnels de la santé réunis au sein d'une Commission d'évaluation clinique', poursuit le communiqué.

Enfin, le texte de décret soumis au Parlement vise à permettre un échange d'informations strictement limité entre autorités, afin d'assurer la coordination nécessaire et prévenir une double prise en charge, souligne encore le Conseil d'Etat. Le versement des aides financières extraordinaires est assuré par le service en charge de l'action sociale, en étroite coordination avec les partenaires concernés, est-il précisé.

Fondation 'Beloved'

Pour rappel, la fondation 'Beloved' a été créée, dotée d'un capital initial d'un million de francs destiné à son fonctionnement. Avec les 10 millions octroyés par l'Etat du Valais, les promesses de dons se montent actuellement à environ 24 millions de francs, dont 7 millions annoncés par le gouvernement vaudois, un million par la commune de Crans-Montana et 6 millions par des entités ou personnes privées.

/ATS