Ville de Genève: la gauche perd la majorité au Conseil municipal

Selon des résultats provisoires, la gauche est en passe de perdre sa majorité au Conseil municipal de la Ville de Genève. Les Verts-e-s perdent sept sièges alors que les socialistes en perdent un.

Selon ces résultats basés sur le vote par correspondance, la gauche détient 37 des 80 sièges du délibératif. Les socialistes en obtiennent 18, soit un de moins par rapport à 2020. Les Verts-e-s en ont onze, soit une lourde perte de sept sièges. Partie unie, l'extrême-gauche réussit à décrocher huit sièges (+ 1).

A droite, le PLR reste le premier parti avec treize sièges (-1). Les Vert'libéraux, alliés au Centre, font leur entrée au Conseil municipal: les deux partis obtiennent dix sièges, soit deux de plus que Le Centre en 2020.

L'UDC et le MCG progressent. L'UDC obtient 10 sièges (+3) et le MCG aussi. Le parti Libertés et Justice sociale, qui se lançait pour la première fois dans la course municipale, rate le quorum de 7%. Il obtient 5,98% des suffrages.

/ATS