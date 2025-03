Ville de Genève: le conseil municipal bascule à droite

Le Conseil municipal de la Ville de Genève bascule de justesse à droite. Les Vert-e-s essuient dimanche la plus lourde perte alors que l'UDC et le MCG se renforcent. Alliés au Centre, les Vert'libéraux font leur entrée au délibératif.

La gauche n'a désormais plus que 39 des 80 sièges du Conseil municipal de la plus grande ville du canton. Les socialistes occupent 18 sièges (-1), les Vert-e-s 12 (-6) alors que l'extrême-gauche, qui est partie unie, a réussi à placer 9 élus (+2).

A droite, le PLR perd deux sièges (12 élus). Le Centre-Les Vert'libéraux obtiennent dix sièges, soit deux de plus que le PDC en 2020. L'UDC gagne 3 sièges (10 élus) et le MCG 2 (9 élus). La nouvelle formation Libertés et Justice sociale (LJS) n'a pas réussi à atteindre le quorum de 7%.

A l'exécutif, la gauche place ses quatre candidats, dont les deux magistrats sortants, en tête. La centriste sortante Marie Barbey-Chappuis, seule élue de droite, arrive en cinquième position. Tout reste ouvert pour le deuxième tour prévu le 13 avril.

/ATS