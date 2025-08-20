Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Le conseiller aux Etats glaronnais Benjamin Mühlemann et la conseillère nationale saint-galloise Susanne Vincenz-Stauffacher sont candidats à la présidence du PLR. Ils l'ont annoncé mercredi à Mollis (GL) à quelques heures de la fin du délai fixé pour les candidatures.

Agée de 58 ans, Mme Vincez-Stauffacher a été par le passé présidente des femmes PLR. Elle siège au Conseil national depuis 2019. M. Mühlemann, 46 ans, siège lui au Conseil des Etats depuis un an et demi. Il s'est depuis fait un nom au sein de la Chambre des cantons. Il avait auparavant été conseiller d'Etat et Landamman dans le canton de Glaris.

Le président du PLR Thierry Burkart quittera ses fonctions au mois d'octobre. Une commission de sélection interne au parti a été mise en place pour lui trouver un successeur, fixant la date limite à ce mercredi 20 août.

/ATS