Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Le conseiller aux Etats glaronnais Benjamin Mühlemann et la conseillère nationale saint-galloise ...
Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le conseiller aux Etats glaronnais Benjamin Mühlemann et la conseillère nationale saint-galloise Susanne Vincenz-Stauffacher sont candidats à la présidence du PLR. Ils l'ont annoncé mercredi à Mollis (GL) à quelques heures de la fin du délai fixé pour les candidatures.

Agée de 58 ans, Mme Vincez-Stauffacher a été par le passé présidente des femmes PLR. Elle siège au Conseil national depuis 2019. M. Mühlemann, 46 ans, siège lui au Conseil des Etats depuis un an et demi. Il s'est depuis fait un nom au sein de la Chambre des cantons. Il avait auparavant été conseiller d'Etat et Landamman dans le canton de Glaris.

Le président du PLR Thierry Burkart quittera ses fonctions au mois d'octobre. Une commission de sélection interne au parti a été mise en place pour lui trouver un successeur, fixant la date limite à ce mercredi 20 août.

/ATS
 

Actualités suivantes

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 18:11

Blatten: le Conseil d'Etat actionne la clause générale de police

Blatten: le Conseil d'Etat actionne la clause générale de police

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 16:05

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 15:21

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 15:01

Articles les plus lus

Criminalité: le bracelet électronique a fait ses preuves

Criminalité: le bracelet électronique a fait ses preuves

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 14:31

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 15:01

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 15:21

Blatten: le Conseil d'Etat actionne la clause générale de police

Blatten: le Conseil d'Etat actionne la clause générale de police

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 16:05

Les cantons seront obligés de se préparer aux crises sanitaires

Les cantons seront obligés de se préparer aux crises sanitaires

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 14:01

Criminalité: le bracelet électronique a fait ses preuves

Criminalité: le bracelet électronique a fait ses preuves

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 14:31

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 15:01

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 15:21