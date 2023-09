Votation sur le désenchevêtrement des tâches entre Etat et communes

Le Conseil d'Etat fribourgeois lance la campagne en vue de la votation cantonale du 12 novembre sur le premier paquet du désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les communes (DETTEC). Soumis au référendum obligatoire, il vise à renforcer l'autonomie communale.

Le paquet porte sur quatre domaines: structures d’accueil extrafamilial, aide et soins à domicile, institutions spécialisées, socio-éducatives et familles d’accueil professionnelles et EMS, ont indiqué mardi à Fribourg trois membres du Conseil d'Etat, dont son président Didier Castella, en charge des institutions.

En confiant aux communes le financement des prestations complémentaires, le paquet est financièrement équilibré, ont insisté les intervenants qui comprenaient encore Sylvie Bonvin-Sansonnens, en charge de la formation et des affaires culturelles, et Philippe Demierre, en charge de la santé et des affaires sociales.

Le projet a été adopté en mars par le Grand Conseil, par 68 voix contre 29 et 4 abstentions, avec une opposition droite-gauche pour un sujet jugé complexe et sensible.

/ATS