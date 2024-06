Yverdon: jeune autiste au tribunal pour l'assassinat de son frère

Un jeune homme atteint d'autisme a comparu mercredi au tribunal d'Yverdon (VD) pour l'assassinat de son frère. Au coeur du drame figurent une perte totale de repères durant le confinement et une surconsommation de jeux vidéo et séries télé.

Alors complètement déboussolé, débordé par ses émotions, le jeune Vaudois s'en était pris à son frère cadet, lui aussi atteint d'autisme, une après-midi d'avril 2020. Il l'avait conduit dans une forêt près d'Yverdon, où il l'avait frappé à coups de hache avant de lui bouter le feu.

Le Ministère public a requis six ans de prison, une peine qui n'a pas été contestée par les avocats des parents et du prévenu. Tous ont convenu 'des circonstances très particulières' de cette affaire et de la nécessité de prendre en charge, en institution fermée, cet homme d'une vingtaine d'années.

/ATS