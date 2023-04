1,8 milliard de francs pour l'Ukraine: un premier pas, dit Cassis

Pour reconstruire l'Ukraine, la Banque mondiale doit consentir un effort d'une ampleur comparable à celui fait lors de sa propre création après la Seconde Guerre mondiale, a déclaré Ignazio Cassis lors d'une conférence de presse jeudi à Washington.

Le ministre des affaires étrangères s'exprimait devant les médias en marge de la réunion de printemps de la Banque mondiale. Selon le conseiller fédéral, les efforts pour la paix en Ukraine nécessitent enfin un effort particulier. Et la reconstruction du pays ne sera pas facile et prendra beaucoup de temps, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la stratégie de coopération internationale 2025-2028, le Conseil fédéral a mis à disposition 1,8 milliard pour les six prochaines années en faveur de l'Ukraine, a en outre répété Ignazio Cassis. Il s'agit d'une première étape pour définir le fonds et les structures, a-t-il ajouté.

Et sur le chemin de la reconstruction, il y aura aussi probablement une nouvelle loi fédérale et les débats parlementaires qui vont avec, ainsi que vraisemblablement une votation populaire', a déclaré le ministre des Affaires étrangères. 'C'est un grand projet qui durera plus d'une génération. Je le compare souvent à un projet comme la NLFA', a encore affirmé le Tessinois devant les médias à Washington.

La reconstruction de l'Ukraine ne doit toutefois pas prendre les ressources d'autres programmes de coopération internationale, a-t-il ajouté. 'Le monde reste compliqué, la pauvreté a de nouveau augmenté et de nombreux Etats ne sont pas vraiment sur la bonne voie pour atteindre les objectifs durables de l'ONU d'ici 2050', a ajouté Cassis.

/ATS