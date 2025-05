10'000 travailleurs du bâtiment manifestent à Lausanne et Zurich

Plus de 10'000 travailleurs du bâtiment ont manifesté samedi après-midi à Lausanne et Zurich. Ils ont réclamé des augmentations de salaire, des horaires de travail favorables à la vie de famille et le respect de leur travail.

A Zurich, une pelleteuse a pris la tête du cortège et des haut-parleurs ont diffusé des chants ouvriers italiens. De nombreux manifestants, essentiellement des hommes, portaient des drapeaux Unia. En queue de cortège, les drapeaux de Syna dominaient.

Les manifestants sont venus de toute la Suisse alémanique et du Tessin. Plusieurs groupes de tambours ont défilé, accompagnés de centaines de sifflets et de fumée rouge. La manifestation a traversé le centre-ville pendant environ une heure jusqu'à l'Helvetiaplatz, où elle s'est terminée en musique et avec des discours.

La manifestation était placée sous le slogan 'Respect pour notre travail', avec en toile de fond la convention nationale qui arrive à échéance en fin d'année. Les syndicats ne s'attendent pas à 'des négociations faciles'.

/ATS