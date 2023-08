Accélération d'activité sur les aéroports suisses au 2e trimestre

Les principaux aéroports de Suisse ont affiché une vive accélération du trafic entre avril et fin juin, qui reste toutefois encore inférieure aux niveaux atteints avant la pandémie de coronavirus.

Au total, les aéroports dans la Confédération ont enregistré 13,8 millions de passagers (+21% sur un an) arrivants ou partants, locaux et en transfert, dans le trafic de ligne et charter au deuxième trimestre. Ce chiffre reste inférieur de 10% comparé à la même période en 2019 avant la crise provoquée par le Covid-19, a détaillé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

L'aéroport de Zurich reste la première plateforme aéroportuaire du pays avec une progression de 28% à 7,6 millions de passagers transportés pendant la période, suivi par Genève Cointrin (+12% à près de 4 millions) et Bâle-Mulhouse (+14% à 2,2 millions).

Le nombre de mouvements aériens a suivi la même trajectoire, avec 56'136 décollages et atterrissages à Kloten (+18%), 31'981 à Cointrin (+7%) et 17'266 à Bâle-Mulhouse (+7%).

L'Europe demeure la première destination des voyageurs helvétiques - avec comme principales destinations l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Italie. Suivent l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud et centrale.

/ATS