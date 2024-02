La croissance des exportations horlogères ralentit

Les exportations horlogères suisses ont crû de 3,1% sur un an à 1,92 milliard de francs en janvier. La croissance a été portée par les montres en métaux précieux, qui ont généré des recettes en hausse de 13,4% à 657,9 millions.

Les montres en acier ont essuyé un repli en francs, malgré la hausse des volumes, chutant de 2,8% à 672,5 millions de francs. Les exportations de garde-temps en matière bimétallique ou d'autres métaux se sont établis à respectivement 324,9 millions (-3,2%) et 105,5 millions de francs (-0,4%). Les autres matières ont enregistré un bond de 16,3% en valeur à 67,8 millions.

La plupart des principaux marchés se sont inscrits en hausse pendant le mois sous revue. Les Etats-Unis (+2,2%) sont restés positifs, comme la majorité des débouchés asiatiques et européens. Hong Kong (-4,7%) et l'Allemagne (-11,4%) ont toutefois fait exception.

La Fédération de l'industrie horlogère relève également la forte hausse de Singapour (+10,2%) et le doublement des exportations horlogères à destination du Qatar (+118,4%), qu'elle attribue aux 'nombreux événements prévus dans le pays cette année et en particulier du salon de la bijouterie et de l'horlogerie de Doha, début février', précise le communiqué.

