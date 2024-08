Etoiles filantes: 251 communes vont éteindre leur éclairage

L’éclairage public restera tout ou partie éteint dans 251 communes de Suisse romande et de la partie alémanique du canton de Fribourg durant la nuit de lundi à mardi, soit 34 de plus qu’en 2023. Objectif: permettre à la population de mieux voir les étoiles filantes.

Chaque année, dans la nuit du 12 au 13 août, la pluie d’étoiles filantes des Perséides atteint son apogée. Le projet Perséides, porté par l’association du même nom, invite à profiter de ce moment particulier pour (re)découvrir sa commune dans l’obscurité et admirer le ciel nocturne.

Au pic de leur passage, une cinquantaine d’étoiles filantes pourraient être visibles chaque heure. Or, trop souvent, ce spectacle est altéré par la pollution lumineuse, relève l'association dans un communiqué.

Météo favorable

Plusieurs activités sont organisées autour de l’événement lundi 12 août mais aussi dès samedi et dimanche: contes, observations du ciel guidées, balades à l’écoute des chauves-souris, conférences. Les informations sont déaillées sur le site internet du Projet Perséides.

Cette année, les conditions d'observation des étoiles filantes sont très bonnes du point de vue de la météo, assure Meteonews. Le niveau des températures augmente régulièrement et la nuit de lundi à mardi sera définitivement tiède. La demi-lune ne pose pas non plus de problème, car elle se couche profondément dans le sud-ouest avant minuit. Elle continuera à éclairer l'horizon pendant un certain temps, mais la majeure partie du ciel sera sombre.

Eclairage public en question

L’événement est l’occasion de questionner le rôle de l’éclairage public. S’il a longtemps été un important synonyme de progrès, ses impacts négatifs sont aujourd’hui de plus en plus pointés du doigt. Consommation d’énergie superflue, pollution lumineuse qui réduit chaque année la visibilité du ciel et affecte durement la biodiversité, impacts sur la santé humaine.

A Lausanne, par exemple, le parc Bourget et le bois de Sauvabelin, ainsi que les principaux monuments seront dans le noir. Ces mesures vont dans le sens de la réduction de la pollution lumineuse voulue par le nouveau Plan lumière, qui vise à diminuer la consommation d’énergie et protéger la biodiversité et la santé des habitants. Nyon dispose également d'un tel plan.

L'association interroge également sur l'équilibre à trouver pour assurer la sécurité des piétons et garantir un sentiment de sécurité en milieu urbain. Mais aussi sur les éclairages nocturnes commerciaux.

Pour la nuit des Perséides, les communes participantes encouragent les entreprises, commerces et particuliers à éteindre leurs vitrines. Les automobilistes sont invités à rouler à une vitesse réduite et les piétons à porter des couleurs claires et à se munir d'une lampe de poche.

Soutiens recherchés

Pour que cet élan se poursuive dans les prochaines années, l’association recherche des soutiens financiers qui permettront de rémunérer un poste de coordination. Après six éditions organisées exclusivement de manière bénévole, le besoin se fait ressentir de pouvoir pérenniser et améliorer l'opération par une professionnalisation partielle, a expliqué Théophile Schenker, membre du comité du projet à Keystone-ATS.

Fondé à Orbe en 2019, le projet est né du constat que l'éclairage artificiel occulte le ciel. La Voie lactée elle-même est devenue presque invisible, tout comme les pluies d'étoiles filantes.

Or, le ciel nocturne et l'obscurité revêtent une importance scientifique, culturelle, écologique et spirituelle. Ainsi est née l'idée de rendre la nuit aux Européens, une fois par année à date fixe, le 12 août, au maxima de la pluie des Perséides.

/ATS