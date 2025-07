L'économie soutient le paquet d'accords entre la Suisse et l'UE

Economiesuisse et l'Union patronale suisse (UPS) soutiennent le paquet d'accords négocié avec l’Union européenne (UE). Elles demandent une mise en oeuvre qui tienne compte des besoins des entreprises. Une des mesures pour protéger le marché du travail est rejetée.

L'économie et les patrons estiment que les accords constituent un élément solide pour stabiliser et développer la voie bilatérale. La mise en oeuvre dans la législation suisse doit permettre de garantir à la fois un accès optimal au marché de l'UE et des conditions cadre compétitives pour la place économique suisse.

La flexibilité du marché du travail doit aussi être préservée. La plupart des mesures convenues entre les partenaires sociaux sont soutenues à l'exception d'une seule, destinée à protéger les représentants des travailleurs contre les licenciements. Appliquée aux entreprises de plus de 50 travailleurs, cette disposition avait été ajoutée par le Conseil fédéral.

L'économie soutient enfin la clause de sauvegarde en matière d'immigration. Celle-ci doit être appliquée de manière stricte et ses modalités examinées en profondeur, avec la participation des partenaires sociaux.

Les accords Suisse-UE sont actuellement en phase de consultation jusqu'au 31 octobre. Il est prévu de modifier 32 lois suisses, dont 12 subiront des modifications importantes. Le Parlement doit s'emparer du dossier en 2026.

/ATS