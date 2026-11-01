Le FBI accuse Pyongyang du vol de 6 milliards en cryptomonnaies

La police fédérale américaine (FBI) a accusé samedi la Corée du Nord d'être l'auteure du vol de 6,3 milliards de dollars de monnaies numériques grâce au piratage de la plateforme Binance. Il a publié une liste de 500 adresses suspectes.

Les enquêteurs américains affirment avoir identifié, derrière ce vol sans précédent, le groupe de pirates informatiques nord-coréens connu sous le nom de TraderTraitor, et constaté que les voleurs étaient en train de convertir les fonds détournés le 29 octobre en Ether, la cryptomonnaie du réseau Ethereum.

"Il est prévu que ces actifs soient ensuite davantage blanchis au moyen de conversions via des services DeFi et d'échanges instantanés, afin de les préparer pour d'autres étapes de blanchiment", ajoute le communiqué du FBI.

Les DeFI (finance décentralisée) sont des services financiers fonctionnant sur la blockchain. Quant aux échanges instantanés, ils permettent de convertir rapidement une cryptomonnaie en une autre sans passer par une banque ou un intermédiaire traditionnel.

500 adresses suspectes

Le FBI a publié une liste d'environ 500 adresses Ethereum "que les acteurs de TraiderTraitor sont en train d'utiliser pour blanchir ces actifs volés", demandant aux plateformes de cryptomonnaies, services DeFi et sociétés d'analyse blockchain de bloquer les transactions liées à ces adresses.

Le montant dérobé représente quatre fois celui que ce même groupe avait siphonné, d'après le FBI, sur la plateforme ByBit en février 2025, soit 1,5 milliard de dollars, à l'époque le vol le plus important en cryptomonnaies.

L'ampleur du piratage de Binance a mis en lumière la capacité de la Corée du Nord, frappée de lourdes sanctions internationales en raison de ses programmes nucléaire et de missiles balistiques, à se procurer des revenus de façon illicite.

Le groupe TraderTraitor est considéré comme faisant partie du groupe Lazarus, lui-même affilié aux services de renseignement nord-coréens. Lazarus s'était fait connaître en 2014, quand il a été accusé d'avoir piraté les studios Sony Pictures Entertainment en représailles au film satirique sur la Corée du Nord "L'Interview qui tue!"

Bureau 121

Selon un rapport de l'armée américaine en 2020, l'unité nord-coréenne de cyberguerre, le "Bureau 121", compte 6000 employés qui opèrent aussi à partir de l'étranger, notamment de la Biélorussie, de Chine, d'Inde, de Malaisie ou de Russie.

Numéro un mondial en volume d'échanges de devises numériques, Binance revendique 335 millions d'utilisateurs. À titre de comparaison, le site Crypto.com comptabilisait 741 millions de propriétaires de cryptomonnaies dans le monde.

Le groupe a indiqué samedi que ses clients devaient pouvoir recommencer dimanche à effectuer des retraits, suspendus depuis le vol pour arrêter l'hémorragie.

Binance, qui s'emploie à retracer les actifs dérobés avec l'aide d'autres acteurs de l'écosystème des cryptomonnaies, a assuré qu'aucun de ses clients ne serait lésé.

Elle a dit acheter des actifs correspondant à ceux qui ont été siphonnés et a affirmé samedi avoir ainsi reconstitué "90%" du montant dérobé, tout en s'efforçant de collecter les 10% restants, des actifs "moins liquides", selon elle.

L'attaque contre Binance intervient alors que de nombreux observateurs expriment leurs inquiétudes quant au fait que les capacités toujours plus étendues des modèles d'intelligence artificielle pourraient compromettre la cryptographie et les protocoles de sécurité informatique.

/ATS