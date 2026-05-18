ABB fournira des systèmes de propulsion à la Marine espagnole

ABB indique avoir décroché un contrat auprès de la compagnie nationale espagnole de construction navale Navantia afin d'équiper en systèmes de distribution d'énergie et de propulsion deux futurs navires de la Marine du pays.

Ces bateaux, qui devraient être prêts en 2028, sont destinés à la cartographie et à l'étude des eaux côtières espagnoles à des fins de surveillance environnementale et de défense maritime, précise le géant zurichois de l'électrotechnique et de l'automation dans un communiqué publié lundi.

ABB se chargera aussi des processus d'intégration du système, des essais et de la mise en service. Aucun montant n'a été dévoilé.

Le groupe helvétique a déjà travaillé à deux reprises avec la Marine espagnole.

/ATS