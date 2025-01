ABB poursuit sa progression en 2024

Le géant de l'électrotechnique ABB s'est maintenu sur le chemin de la croissance l'année dernière, augmentant autant ses recettes que la rentabilité. La direction en a profité pour confirmer ses objectifs de croissance à moyenne échéance.

Entre janvier et décembre 2024, le groupe zurichois a vu son chiffre d'affaires progresser de 2% à 32,9 milliards de dollars (29,8 milliards de francs), alors que les commandes sont restées stables à 33,7 milliards, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, le fabricant de robots et d'équipements électriques a enregistré un résultat opérationnel (Ebita) en hausse de 10% à 5,97 milliards, pour une marge afférente en croissance de 1,2 point à 18,1%.

Quant au bénéfice net, il a atteint 3,94 milliards, en progression de 5% comparé à l'année précédente.

Le nouveau directeur général Morten Wierod a applaudi un dernier trimestre 2024 particulièrement solide, avec une croissance des ventes et des entrées de commandes de respectivement 4% et 6%. La progression a été portée par 'une très forte accélération' dans l'activité électrification, notamment soutenue par la solide demande des centres de données et des services publics, ainsi qu'un développement positif dans la construction.

Les actionnaires recevront un dividende de 0,90 franc par action, en hausse par rapport aux 87 centimes empochés au titre de l'exercice 2023.

Alors que le profit net a dépassé les attentes des analystes interrogés par l'agence AWP, le dividende proposé a manqué de peu les 0,93 franc anticipés par le marché.

'Je m'attends à ce que 2025 soit une nouvelle année de progression', a estimé Morten Wierod, cité dans le document. Les nouvelles acquisitions devraient apporter des recettes supplémentaires de 200 millions de dollars dans des activités à faible émission de gaz carbonique.

Sur les trois premiers mois de la nouvelle année en cours, la direction vise une croissance des recettes autour de 5% une marge opérationnelle Ebita 'globalement stable'. Pour l'ensemble de 2025, ABB s'attend à ce que la marge opérationnelle s'améliore et à une progression 'comparable' des ventes autour de 5% également. Le rapport entre les nouvelles commandes et les facturations doit être positif.

ABB compte également lancer un programme de rachat d'actions, permettant de récolter jusqu'à 1,5 milliard de dollars d'ici fin janvier 2026.

/ATS