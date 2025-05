ABB s'empare du français BrightLoop

ABB renforce ses activités dans l'électronique de puissance. Le géant zurichois de l'électrotechnique a acquis pour un montant non dévoilé une participation de 93% dans l'entreprise française BrightLoop. La transaction doit être finalisée au 3e trimestre 2025.

ABB prévoit d'acquérir la part minoritaire restante de 7% en 2028, précise mercredi le groupe zurichois. L'équipe de direction de BrightLoop est maintenue. L'acquisition permet à ABB de renforcer sa stratégie d'électrification dans les domaines de la mobilité industrielle et de la propulsion navale.

Fondée en 2010, BrightLoop emploie environ 90 collaborateurs et a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros (14,96 millions de francs). L'entreprise propose un portefeuille complet de convertisseurs haute et basse tension, conçus pour gérer les flux de courant bidirectionnels. La technologie BrightLoop a été développée à l'origine pour répondre aux exigences de performance élevées du sport automobile et se trouve dans toutes les voitures de course électriques de la Formule E.

Sur cette base, les solutions de BrightLoop ont été adoptées dans de nombreux secteurs exigeants, notamment le transport hors route, la marine, l'aérospatiale, la mobilité à l'hydrogène et la défense. ABB et BrightLoop continueront à servir les clients de ces secteurs tout en renforçant stratégiquement leur présence sur le marché.

/ATS