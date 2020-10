AMS prévoit un solide 4e trimestre

Le développeur autrichien de semi-conducteurs AMS anticipe un solide 4e trimestre, malgré les effets négatifs de la pandémie de coronavirus, annonce mardi l'entreprise cotée à SIX.

Pour la période sous revue, le chiffre d'affaires devrait s'établir entre 650 et 690 millions de dollars (590 et 626 millions de francs) et et la marge opérationnelle (Ebit) est attendue entre 24 et 27%. Tous les deux indicateurs seraient ainsi en progression en comparaison trimestrielle.

La firme de Premstätten a également annoncé une marge Ebit ajustée pour le 3e trimestre de 23% et confirmé ses ventes de 564 millions de dollars pour la même période, des chiffres dans le haut de la fourchette des anticipations du groupe.

Les résultats détaillés du troisième partiel seront communiqués le 6 novembre.

AMS a également donné de nouveaux détails liés à l'emprunt convertible de 750 millions d'euros (804,7 millions de francs) qu'il compte lever. L'entreprise prévoit un placement privé dont les conditions devraient être détaillées d'ici la fin de la journée. Les fonds serviront au financement à la reprise d'Osram.

Auparavant AMS compte annuler le crédit-relais existant en utilisant des liquidités. Un nouveau crédit-relais de 750 millions d'euros a été négocié avec un consortium de banques.

