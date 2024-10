AXA Suisse réintègre l'Association suisse d'assurances (ASA)

Quatre ans après avoir quitté l'ASA, Axa Suisse réintègre la faîtière des assureurs helvétiques. La compagnie, qui avait renoncé à sa qualité de membre en raison de divergences d'ordre politique, reprendra son activité au sein de l'association le 1er janvier prochain.

'Nous sommes heureux de voir que les conditions générales sont réunies pour nous réintégrer l'Association suisse d'assurances (ASA) en tant qu'assureur toutes branches...', se réjouit le directeur général d'Axa Suisse, Fabrizio Petrillo, cité dans le communiqué commun diffusé vendredi par Axa Suisse et l'ASA. L'ex-Winterthur Assurance, devrait en outre à nouveau être représentée au comité de l'association à l'issue de la prochaine assemblée générale de l'ASA, le 20 juin prochain en la personne de M. Petrillo.

Numéro deux helvétique de l'assurance-non vie derrière La Mobilière et premier assureur-accidents du pays, AXA Suisse avait quitté l'ASA fin 2020 jugeant que les bases de sa présence au sein de la faîtière n'étaient plus réunies. Le départ de l'assureur zurichois était intervenu après des déclarations politiques du président de l'époque de l'ASA, Rolf Dörig. M. Dörig, qui a notamment dirigé de 2002 à 2008 Swiss Life et préside actuellement le conseil d'administration de l'assureur-vie, a transmis la présidence de l'association à Stefan Mäder à mi-2023.

/ATS