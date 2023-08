Absentéisme record au travail en 2022

Jamais encore en Suisse les absences au travail pour cause d'accident ou de maladie n'avaient été aussi longues qu'en 2022. Près de deux semaines pour un employé à plein temps en moyenne. Le Covid serait une explication.

L'absentéisme a atteint 9,3 jours en 2022, alors que le nombre annuel de jours d'absence se situait entre 6,2 et 7,2 jours entre 2010 et 2019, relèvent le SonntagsBlick et la SonntagsZeitung en revenant sur des chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) en mai dernier.

La hausse des absences en 2022 par rapport à cette période atteint ainsi 34%. Et même par rapport aux deux années de pandémie précédentes, l'absentéisme l'an dernier est encore supérieur de 20%. On comptait en effet 8,1 jours d'absence en moyenne en 2020 et 7,5 jours en 2021.

La hausse de l'absentéisme s'est manifestée dans tous les secteurs, selon l'OFS. C'est cependant surtout les jeunes et les femmes qui ont manqué le travail.

L'OFS n'a pas déterminé expressément les raisons de cette augmentation de l'absentéisme, ne publiant que les chiffres. Selon les journaux dominicaux, les assureurs partent du principe que la pandémie a modifié l'attitude face à la maladie.

