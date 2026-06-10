Accélérer l'extension et la transformation du réseau électrique

Les extensions et transformations du réseau électrique doivent pouvoir être réalisées plus facilement. Après le National, le Conseil des Etats a adopté un projet du Conseil fédéral pour accélérer les procédures d'autorisation en lui ajoutant quelques modifications.

La nécessité de ce projet pour la transition énergétique n'a pas été remise en question. Le projet prévoit donc des mesures pour accélérer les procédures, notamment de donner la préférence aux lignes aériennes sur les lignes enterrées. Les lignes aériennes peuvent être réalisées plus rapidement, coûtent moins cher que les lignes souterraines et ont une durée de vie plus importante, a expliqué jeudi Daniel Fässler (Centre/AI) au nom de la commission.

Les lignes à haute tension existantes sur le tracé actuel ou à proximité immédiate pourront en outre être remplacées sans passer par une procédure de plan sectoriel. Cela sera aussi le cas pour la construction de lignes à très haute tension le long des routes nationales et des lignes de chemin de fer, a confirmé le Conseil des Etats.

Sauf exceptions, les intérêts de l'approvisionnement en énergie sûr et économique primeront sur ceux de protection et d’aménagement du territoire.

Au vote sur l'ensemble, le projet a été adopté par 35 voix contre 4. Le dossier retourne au National.

/ATS