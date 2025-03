Acier: Canberra juge « injustifiés » les droits de douane américains

Les droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium australiens, qui doivent entrer en vigueur mercredi comme prévu par un décret de Donald Trump, sont 'totalement injustifiés', a réagi le Premier ministre Anthony Albanese.

'Ce n'est pas un geste amical', a déclaré le chef du gouvernement australien aux journalistes, après avoir échoué à négocier une exemption de dernière minute.

Malgré ce revers, M. Albanese a indiqué que Canberra ne prendrait pas de mesures de rétorsion à l'encontre de Washington, comme l'avait déjà annoncé le Trésorier australien Jim Chalmers il y a un mois.

'Les droits de douane et l'escalade des tensions commerciales sont une forme d'automutilation économique, et une recette pour une croissance plus lente et une inflation plus élevée', a justifié le Premier ministre australien.

Exemption envisagée

En février, Anthony Albanese avait affirmé après une conversation téléphonique avec Donald Trump que celui-ci avait 'accepté qu'une exemption soit envisagée' pour l'Australie, dans l'intérêt des deux pays.

Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré aux médias australiens dans la nuit de mardi à mercredi que l'exemption n'était plus à l'ordre du jour.

'Il l'a envisagée et l'a rejetée', a déclaré sur ABC la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt, à propos du président américain.

Les exportations australiennes représentent 1% des importations américaines d'acier et 2% de ses importations d'aluminium, selon Canberra.

Le sidérurgiste australien Bluescope déclare employer environ 4.000 personnes aux Etats-Unis.

Le pays dispose d'énormes gisements de charbon, de gaz, de métaux et de minerais, dont celui de fer qu'elle exporte majoritairement vers la Chine.

/ATS