Adatis SA à Martigny pourrait fermer: 48 emplois menacés

Adatis SA à Martigny (VS) pourrait fermer boutique d'ici à la fin du mois d'octobre. Quarante-huit collaborateurs de l'entreprise productrice de pièces détachées pour l'automobile pourraient perdre leur emploi. Unia s'étonne.

'Confrontée à une crise sans précédent, la société souffre d’une sous-activité liée à la mauvaise santé du marché automobile européen et mondial depuis 3 ans', indique la firme dans un communiqué diffusé mercredi et signé par son président Alain Palisse. La maison mère française, en proie aux mêmes difficultés, n'a plus les moyens de soutenir sa filiale suisse comme elle l’a fait au cours des dernières années.

Les quarante-huit collaborateurs de l'entreprise ont été avertis mercredi 'conformément aux dispositions légales applicables en matière de licenciement collectif'. En cas de fermeture définitive du site de Martigny, Adatis SA 'entend notamment leur offrir la possibilité de rejoindre le site de production de sa maison mère en France'.

La société tient à respecter ses engagements légaux et contractuels vis-à-vis de ses employés, fournisseurs, clients et partenaires financiers, conclut-elle. Le spécialiste en plasturgie ne fera pas davantage de commentaires sur cette annonce.

'Pris le problème à l'envers'

Le syndicat Unia Valais se dit 'très étonné' de cette annonce de suppression de postes alors qu'aucune proposition de mise au chômage technique n'a été faite au préalable. 'C'est pourtant un outil très efficace lorsqu'on souhaite sauver des emplois', explique le syndicaliste Blaise Carron. Et de juger 'irréaliste' la possibilité offerte aux travailleurs de rejoindre le site français.

Pour limiter la casse, la firme pourrait également chercher activement un repreneur, ajoute-t-il. 'Ils ont un peu pris le problème à l'envers', résume Blaise Carron.

Fondée en novembre 2000, Adatis SA est une filiale du groupe français AdduXi.

/ATS