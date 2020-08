Adecco: la pandémie a foré un déficit d'envergure au 1er semestre

Adecco a essuyé sur les six premiers mois de l'année une perte nette de 327 millions d'euros, contre un bénéfice de 292 millions un an plus tôt. Le gouffre est attribué à un écart d'acquisition de 362 millions

Le chiffre d'affaires s'est contracté de 19% à 9,32 milliards d'euros.

Le géant du placement de personnel assure remonter progressivement la pente, depuis l'éclatement au printemps de la crise sanitaire.

L'érosion organique sur le seul deuxième partiel s'est établie à 28%, creusée principalement en avril et atténuée à 26% sur le mois de juin, détaille le compte-rendu intermédiaire publié jeudi. Les analystes consultés par AWP anticipaient plutôt une contraction de 33,4% sur le trimestre.

Sans avancer sur les terrain des perspectives chiffrée, la direction s'appuie sur le rétablissement graduel observé pour assurer être idéalement positionnée pour profiter de la reprise conjoncturelle quand elle se présentera.

/ATS