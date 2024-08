Affaire 1MDB: sept ans de prison pour le directeur de Petrosaudi

Le Tribunal pénal fédéral a condamné mercredi le directeur de la société genevoise Petrosaudi à sept ans de prison. Avec son adjoint, il était accusé d'avoir détourné 1,8 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien 1MDB entre 2009 et 2010.

L'adjoint a quant à lui été condamné à six ans de prison. Le Ministère public de la Confédération (MPC) avait requis une peine de dix ans de prison contre le directeur, un ressortissant suisse et saoudien, et de neuf ans contre son adjoint, un double national suisse et britannique.

Ces condamnations ne sont pas définitives et peuvent être contestées devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

/ATS