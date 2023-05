Afflux de touristes asiatiques vers Iseltwald, CarPostal réagit

La série sud-coréenne 'Crash Landing on You', qui cartonne sur Netflix, réjouit aussi CarPostal. Face à l'afflux de touristes asiatiques se rendant sur les lieux du tournage à Iseltwald au bord du lac de Brienz (BE), l'entreprise met en service des cars à deux étages.

Depuis le début de l’été 2022, la ligne 103 reliant Bönigen à Iseltwald (BE) connaît 'une demande exceptionnellement élevée', relève CarPostal mardi. Les jours de grande affluence, elle est empruntée par plus de 2000 voyageurs.

A bord, de nombreux Asiatiques en pèlerinage pour visiter la presqu’île du lac de Brienz qui apparaît dans 'Crash Landing on You'. Le ponton d’Iseltwald a en effet été le lieu de tournage d’une emblématique scène romantique de cette série très populaire en Asie.

Pour répondre à la demande, CarPostal proposera dès le 1er juin dix courses express supplémentaires par jour. Des cars d'une capacité de 120 personnes circuleront. Ainsi, pas moins de 31 courses quotidiennes figureront à l'horaire - 34 le week-end - à destination et en provenance d'Iseltwald, soit plus du double par rapport à la période précédant le boom touristique.

'En arrivant en transports publics, les voyageurs soulageront l’infrastructure du petit village', souligne CarPostal. Le nombre de places de stationnement à Iseltwald est bien insuffisant face à l'effervescence que connaît désormais le village.

