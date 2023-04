Air France-KLM et CMA CGM débutent leur partenariat

La coopération dans le fret aérien entre Air France-KLM et l'armateur-logisticien CMA CGM, amorcée par l'entrée de l'entreprise marseillaise au capital de l'ensemble franco-néerlandais l'an passé, est entrée en vigueur, ont annoncé lundi les deux groupes.

Dans le cadre de ce partenariat d'une durée initiale de dix ans, les deux entités mettent 'en commun leurs réseaux cargo complémentaires, les capacités de leur appareil tout cargo et leurs services dédiés', expliquent-elles dans un communiqué.

CMA CGM pourra s'appuyer sur l'expertise d'Air France-KLM dans le domaine du fret aérien, notamment en matière de transport de marchandises spécialisées (produits pharmaceutiques, denrées périssables...) et ses installations à Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.

Outre les 6 Boeing 747 et 777 cargo d'Air France-KLM, il pourra bénéficier des capacités en soute des 160 avions long-courriers des deux compagnies dédiées au transport de passagers.

En contrepartie, le troisième armateur mondial 'mobilisera son important réseau commercial et sa plateforme logistique mondiale'.

Les clients peuvent d'ores et déjà 'réserver et combiner des vols opérés par Air France, KLM, Martinair (filiale cargo du groupe basée aux Pays-Bas, ndlr) et CMA CGM Air Cargo via un guichet numérique unique', expliquent-elles.

CMA CGM est entré en mai 2022 au capital du groupe aérien en manque de liquidités, acquérant 9%.

Le groupe marseillais qui a créé il y a deux ans une branche de fret aérien, exploite actuellement deux Boeing 777 et quatre A330 cargo et a passé commande de quatre A350F, toute nouvelle version fret du long-courrier du constructeur européen, attendue en 2025.

Air France-KLM a de son côté huit A350F dans son carnet de commandes.

/ATS