Air France-KLM promet une rentabilité accrue à moyen terme

Air France-KLM, en train d'effacer les dernières séquelles de la crise sanitaire, a promis jeudi une rentabilité accrue à moyen terme, malgré une hausse des investissements dans sa flotte face aux contraintes environnementales.

Le groupe aérien franco-néerlandais vise 'une marge opérationnelle supérieure à 8%' à l'horizon 2026-2028, et maintient son ambition d'une fourchette de 7 à 8% en 2024-2026, a-t-il précisé dans un communiqué à l'occasion d'une 'journée investisseurs'.

Cette marge a atteint 4,5% pour toute l'année 2022, celle d'un retour aux bénéfices mais encore marquée par les conséquences du Covid-19 qui a torpillé le trafic aérien dans le monde entier et fait subir au groupe 10,4 milliards d'euros de pertes cumulées en 2020 et 2021.

Lors du troisième trimestre 2023, incluant la période de pointe estivale, Air France-KLM a réalisé une marge record de 15,5%, profitant d'une forte demande pour les voyages aériens et de tarifs des billets élevés.

Air France-KLM a estimé que son résultat opérationnel devrait 's'améliorer de 2 milliards d'euros (ou 1,9 milliard de francs) au cours des cinq prochaines années pour l'ensemble des activités'. Il était de 1,2 milliard d'euros en 2022.

Même en pleine crise sanitaire, Air France-KLM a continué à miser sur une appétence de long terme pour les voyages en avion, effectuant une série de commandes d'appareils à Airbus: au moins 50 long-courriers A350 fin septembre, après 100 monocouloirs de la famille A320neo fin 2021.

L'entreprise a assuré jeudi qu'elle continuerait 'd'investir dans le renouvellement et la maintenance de la flotte pour améliorer sa performance économique, et réduire ses émissions de CO2 et les nuisances sonores'.

'Pour cela, le groupe estime des dépenses d'investissement nettes de 3,0 à 3,5 milliards d'euros par an entre 2024 et 2026 et 3,5 à 3,8 milliards d'euros par an en 2027 et 2028'. Ces dépenses sont budgétées à 3 milliards pour l'exercice en cours.

Sauvé de la faillite par les Etats français et néerlandais, et après deux recapitalisations, le groupe est sorti intrinsèquement plus rentable de la crise.

L'équipe dirigeante a mené un plan de réduction des coûts, se débarrassant de ses avions les moins profitables et réduisant ses effectifs à 75'500 équivalents temps plein fin 2022, contre 85'600 fin 2019.

Jeudi, Air France-KLM a promis 'une nouvelle réduction des coûts unitaires, notamment grâce à l'accélération du programme de transformation', sans plus de détails dans l'immédiat sur d'éventuelles conséquences sociales.

