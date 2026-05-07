AirAsia commande 150 Airbus A220-300

La première compagnie aérienne à bas prix d'Asie du Sud-Est, AirAsia, a commandé 150 Airbus A220-300 pour un montant de 19 milliards de dollars (14,8 milliards de francs). Il s'agit de la plus grosse commande à ce jour de cet appareil.

Cette commande ferme pourrait à terme doubler afin de répondre à la forte demande à venir dans la région, a ajouté la compagnie basée en Malaisie. Cette commande annoncée mercredi depuis les locaux d'Airbus à Mirabel, en banlieue de Montréal, où seront construits les appareils, représente la plus importante commande ferme unique jamais enregistrée pour l'A220.

Le montant du contrat s'élève, au prix catalogue, à 'environ 19 milliards de dollars US', a précisé AirAsia. 'L'A220 est l'outil idéal pour notre prochaine phase de croissance, nous permettant de construire le premier véritable opérateur de réseau à bas coût au monde', a déclaré Tony Fernandes, fondateur de la compagnie à bas prix.

L'A220 'offrira une plateforme optimale pour AirAsia, combinant de faibles coûts d'exploitation et un rayon d'action qui permettra à la compagnie d'ouvrir de nouvelles liaisons à travers l'Asie et au-delà', a souligné de son côté Lars Wagner, directeur général d'Airbus Commercial Aircraft.

'Les équipes d'Airbus et d'AirAsia ont travaillé sans relâche pour aboutir à cet accord historique, qui est pleinement aligné sur la nouvelle stratégie de réseau de la compagnie', a-t-il poursuivi. Cette commande de 150 appareils du plus petit avion commercial d'Airbus permettra à AirAsia d'exploiter des lignes depuis des aéroports plus petits et sur des marchés où la demande pour les avions monocouloirs traditionnels est plus faible.

Les 150 avions 'seront construits par des travailleurs canadiens dans des usines canadiennes', s'est félicité le Premier ministre canadien Mark Carney, qui assistait également à la cérémonie. 'Pour des milliers d'ingénieurs, d'électriciens, de soudeurs et de spécialistes en informatique, cela signifiera un travail passionnant et bien rémunéré pour construire un avion remarquable qui reliera des millions de personnes à travers le monde', a-t-il ajouté.

Le Canada est le seul pays hors d'Europe à accueillir un important programme Airbus, avec la construction de la famille A220.

/ATS