Airbus annonce la suppression d'environ 15'000 postes

Airbus a annoncé mardi la suppression d'environ 15'000 postes, soit 11% de ses effectifs. L'avionneur n'exclut pas des licenciements secs pour faire face à la 'crise sans précédent' subie par le secteur du transport aérien terrassé par le Covid-19.

Environ 5100 postes seront supprimés en Allemagne, 5000 en France, 1700 au Royaume-Uni, 900 en Espagne et 1300 sur les autres sites du groupe dans le monde, a précisé mardi soir l'avionneur européen dans un communiqué. L'activité dans l'aviation commerciale a chuté de près de 40% au cours des derniers mois, précise-t-il.

'Bien que des mesures forcées ne puissent être exclues à ce stade, Airbus travaillera avec ses partenaires sociaux pour limiter l'impact de ce plan en s'appuyant sur toutes les mesures sociales disponibles, y compris les départs volontaires, les mesures de retraite anticipée, ainsi que le chômage partiel de longue durée', a affirmé Airbus qui entend conclure en 2020 les discussions avec les syndicats.

Crise 'conjoncturelle'

Les syndicats d'Airbus ont affirmé leur opposition à tout 'licenciement contraint' et appelé à des négociations face à une crise jugée 'conjoncturelle'.

Airbus, qui a abaissé en avril de plus d'un tiers ses cadences de production pour faire face à un marché du transport aérien qui s'est effondré, est 'confronté à la crise la plus grave que ce secteur ait jamais connue', a expliqué le président exécutif du groupe, Guillaume Faury.

Des milliers de fournisseurs touchés

Ces suppressions de postes devraient quasi exclusivement toucher la branche aviation commerciale du groupe, également présent dans la défense, l'espace et les hélicoptères, ainsi que plusieurs filiales comme la française Stelia Aerospace ou encore l'allemande Premium Aerotec.

Pour la France, le plan devrait être détaillé lors d'un comité de groupe Airbus France jeudi matin à Blagnac, siège de l'avionneur dans la banlieue de Toulouse, selon une source syndicale.

Depuis plusieurs semaines, M. Faury, dirigeant d'un groupe comptant 135'000 salariés dont 81'000 dans sa branche d'avions commerciaux, prévient que la crise engendrée par l'épidémie due au coronavirus met en jeu la 'survie d'Airbus'.

Le grand rival, l'américain Boeing, a lui annoncé fin avril son intention de supprimer 10% de ses effectifs, soit 16'000 personnes, via des départs volontaires et des licenciements. Derrière Airbus, ce sont des milliers de fournisseurs, pour la plupart de petites et moyennes entreprises, qui sont touchés. L'équipementier Daher a ainsi déjà annoncé la suppression d'un maximum de 1300 postes sur les 10'000 du groupe

/ATS