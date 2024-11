Alibaba: hausse de 5% du chiffre d'affaires trimestriel

Le géant chinois de la technologie et du commerce électronique Alibaba a annoncé vendredi une croissance modérée de son chiffre d'affaires de 5% au deuxième trimestre de son exercice fiscal, alors que Pékin s'efforce de stimuler les dépenses intérieures en Chine.

L'entreprise basée à Hangzhou exploite certaines des plateformes d'achat en ligne les plus utilisées dans ce pays, ce qui fait de ses performances un indicateur du moral des consommateurs.

Le chiffre d'affaires d'Alibaba au cours du trimestre terminé le 30 septembre a atteint 236,5 milliards de yuans (29,1 milliards de francs), a annoncé l'entreprise dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong. Il est en hausse de 5% par rapport à la même période l'année précédente.

'La croissance du chiffre d'affaires ce trimestre a été tirée par l'amélioration de la monétisation de Taobao et de Tmall Group... conformément à notre stratégie, nous continuons d'investir dans nos activités principales tout en améliorant l'efficacité opérationnelle', a déclaré le directeur financier d'Alibaba, Toby Xu.

Mais ce chiffre est inférieur aux prévisions de Bloomberg, qui attendait une croissance du chiffre d'affaires sur un an de 6,5%.

Le bénéfice net s'est élevé à 43,9 milliards de yuans, en hausse de 58% par rapport à la même période en 2023.

Ces chiffres viennent couronner une semaine qui a vu des signes de rebond de la consommation en Chine, notamment les solides résultats observés lors de la fête annuelle des célibataires et une forte croissance des ventes au détail en octobre, la plus rapide depuis février.

Célibataires dépensiers

Alibaba et son principal concurrent national JD.com ont tous deux annoncé de bons chiffres lors de la Journée des célibataires de cette année, bien qu'ils n'aient pas divulgué le total détaillé des ventes.

JD.com a affiché une croissance accélérée au troisième trimestre, avec des revenus en hausse de 5,1% par rapport à l'année précédente.

Ce sont des signes encourageants pour Pékin, qui a dévoilé ces dernières semaines les mesures de soutien les plus énergiques depuis des années pour stimuler l'activité.

Les nouvelles politiques publiques comprennent un programme d'échanges de dettes pour alléger le fardeau des gouvernements locaux, des réductions pour les taux hypothécaires et l'élimination de certaines restrictions sur les achats de logements.

Alibaba, fondé par l'entrepreneur Jack Ma en 1999, a lancé l'année dernière la plus grande restructuration de son histoire, divisant le groupe en six entités distinctes et remplaçant le PDG Daniel Zhang.

Cette réorganisation est intervenue après plusieurs années de turbulences dans le secteur technologique chinois, les autorités sévissant contre ce qui était autrefois une industrie peu réglementée.

L'incertitude quant au développement futur de l'entreprise persiste depuis que les hauts dirigeants de Pékin ont annulé l'introduction en bourse de sa branche de services financiers, Ant Group, en 2020.

