Allemagne: le marché auto confirme sa reprise grâce à l'électrique

Le marché automobile allemand a poursuivi son redressement en mars, soutenu par la forte croissance ...
Allemagne: le marché auto confirme sa reprise grâce à l'électrique

Allemagne: le marché auto confirme sa reprise grâce à l'électrique

Photo: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Le marché automobile allemand a poursuivi son redressement en mars, soutenu par la forte croissance du secteur électrique, tout en restant nettement en deçà de ses niveaux d'avant la pandémie du Covid19, selon des chiffres officiels publiés mardi.

Selon l'agence fédérale de l'automobile KBA, environ 294'000 voitures ont été immatriculées en Allemagne le mois dernier, soit une hausse de 16% par rapport à mars 2025.

Cette croissance a été permise par une forte poussée de l'électrique, avec une augmentation de 66,2% des immatriculations de voitures électriques, portant la part de marché de ce secteur à près d'un quart des véhicules (24%).

Selon le cabinet EY, le bond s'explique en partie par la nouvelle prime à l'achat de voitures électriques et hybrides allant jusqu'à 6000 euros, rétablie en début d'année par le gouvernement allemand.

A l'inverse, les motorisations essence (-4,9%) et diesel (-0,6%) ont reculé, bien que leur part de marché commune s'élève encore à 35,6%.

Mais la croissance en mars ne doit pas faire oublier que 'le niveau des ventes en Allemagne reste faible par rapport à l'année d'avant-crise 2019', selon le cabinet EY.

'Les conditions restent mauvaises et il est peu probable que cela change change pour l'instant', estime un de ses analystes, Constantin Gall, soulignant qu'en période d'incertitude avec notamment la guerre au Moyen-Orient et la hausse des prix des carburants en découlant, 'les entreprises comme les particuliers restent prudents lorsqu'il s'agit de gros achats'.

'Nous nous dirigeons donc vers une nouvelle année morose pour le marché automobile', a-t-il ajouté.

En mars, la marque Volkswagen est restée leader avec 17,9% de part de marché. D'autres marques allemandes ont gagné du terrain, comme Smart affichant la plus forte progression (+189,6%), Opel (+43%), Mini (+42,3%).

Dans le segment du luxe en déclin, Porsche a subi une baisse d'environ 12% de ses immatriculations.

A l'international, les constructeurs chinois, comme BYD (+327,1%) et XPENG (+211,9%) ont poursuivi leur percée sur le marché, renforçant la pression qu'ils exercent sur les groupes européens en crise, malgré des volumes encore faibles.

Tesla, propriété du milliardaire Elon Musk, a également affiché une croissance à trois chiffres (+315,1%).

/ATS
 

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