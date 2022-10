Alliance pour la neutralité carbone dans les Alpes

Le transport dans l’espace alpin doit devenir climatiquement neutre d’ici 2050. Les pays alpins ont signé symboliquement jeudi à Brigue (VS) un plan d'action transnational visant cet objectif. L'entrée en vigueur du contrat est différée, l'Italie ne l'ayant pas signé.

Les transports marchandises et voyageurs constituent l’un des facteurs du réchauffement climatique avec près de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Dans les Alpes, ce dernier se manifeste deux fois plus fortement qu’en moyenne mondiale avec 'des répercussions directes que presque aucune autre région d'Europe ne connaît', a indiqué devant la presse Maria Lezzi, directrice de l'Office fédéral du développement territorial qui représente la Suisse, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga étant absente cette semaine.

Face à ce constat, et réunis sous le nom d''Alliance du Simplon', les ministres de l’environnement et des transports des pays alpins (Suisse, Allemagne, France, Italie, Autriche, Slovénie et les principautés du Liechtenstein et de Monaco), se sont engagés, à l'initiative de la Suisse, à prendre des mesures conjointes et concrètes dans les domaines des transports marchandises et de personnes ainsi que dans ce qui touche à la mobilité touristique et de loisirs. Jeudi, des représentants des huit pays étaient à Brigue.

Leurs paraphes auraient dû être contractuels mais le représentant italien n'a toutefois pas signé le document. 'Le pays ne remet pas en question l'Alliance ou le plan d'action', a expliqué à Keystone-ATS un porte-parole de l’Office fédéral du développement territorial, indiquant que le ministre italien ne souhaitait pas s'exprimer. Le problème serait formel et lié à la formation en ce moment du nouveau gouvernement italien.

L'Alliance du Simplon réunit les Etats membres de la Convention alpine et du Suivi de Zurich. Ces deux organes sont présidés cette année par la Suisse.

/ATS