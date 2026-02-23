Alpiq reprend une centrale hydraulique dans le nord de l'Espagne

L'énergéticien Alpiq étend ses activités dans le domaine de l'énergie hydraulique à l'Espagne.

L'entreprise a repris le projet de centrale à accumulation par pompage Navaleo, en cours de construction dans la région de Castille-et-León, qui devrait fournir une puissance flexible de 535 mégawatts (MW) dès le début des années 2030.

Le projet a été développé par Erbienergía, une entreprise du domaine des énergies renouvelables 'fortement implantée dans la région', et dispose d'une concession hydraulique de 75 ans. 'Il représente un investissement important dans la transition énergétique espagnole', affirme Alpiq sans donner de chiffre.

La centrale hydroélectrique a pour objectif de renforcer la stabilité du système et faciliter l'intégration des énergies renouvelables, positionnant Alpiq 'comme un acteur majeur sur le marché espagnol de la flexibilité'.

Grâce à son système en circuit fermé, l'installation permet de stocker de l'énergie pendant au moins huit heures. Le projet doit transformer une ancienne zone minière en une installation énergétique durable et propre, en traitant les eaux et en filtrant les polluants issus des anciennes activités minières.

Erbienergía reste actionnaire du projet, le premier de cette envergure en dehors de la Suisse.

/ATS