Alpiq se désengage du photovoltaïque en toitures

L'énergéticien Alpiq cède l'intégralité de son portefeuille photovoltaïque en toiture au gestionnaire d'actifs lausannois PS Panneaux Solaires, dans le cadre d'une concentration stratégique sur son coeur de métier.

L'opération, pour un montant non précisé, porte sur des infrastructures d'une puissance totale de 5,5 MWp, indique le groupe vaudois. Ces sept centrales, réparties entre les cantons de Fribourg, Soleure et Vaud, produisent en moyenne 5,6 GWh de courant par année.

Alpiq n'abandonne pour autant pas toute activité dans le solaire et reste engagé avec divers partenaires dans six projets de centrales photovoltaïques alpines, en sus de cinq projets hydroélectriques et trois projets éoliens.

/ATS