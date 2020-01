Amag: recettes en progression pour l'année du 75e anniversaire

L'importateur et distributeur automobile Amag a connu la croissance pour sa 75e année d'existence. En 2019, le chiffre d'affaires a atteint 4,7 milliards de francs, contre 4,6 milliards l'exercice précédent, indique vendredi le groupe devenu zougois.

Les immatriculations des marques Volkswagen, Audi, Seat et Škoda ont augmenté de 12% à 91'628 véhicules, à comparer avec une progression de 3,9% pour l'ensemble du marché helvétique. Volkswagen détient une part de 11% de ce marché.

Les plus fortes progressions sont imputables au tchèque Škoda et à l'espagnol Seat, avec respectivement 26% et 25% d'immatriculations supplémentaires.

La part de marché de l'ensemble des marques distribuées par Amag est désormais de 29,4%, en hausse de 2,1 points par rapport à fin 2018. Cela comprend également 5512 véhicules utilitaires Volkswagen, 1408 Porsche et 27 Bentley immatriculés en 2019.

Le déménagement du siège à Cham figure parmi les points forts de l'année, au même titre que la restructuration chez Amag Retail ou encore l'introduction de nouvelles offres numériques.

/ATS