Amazon ferme sa boutique Kindle en Chine

Amazon a fermé vendredi sa boutique Kindle de livres électroniques en Chine. Le géant américain de l'internet et des technologies met ainsi un point final à sa tentative de s'imposer sur ce marché très disputé.

Ces dernières années, le groupe n'avait déjà pas été en mesure de rivaliser sur le secteur plus global du commerce en ligne face à des rivaux locaux bien plus implantés, comme Alibaba et JD.com.

Il avait ainsi mis fin en 2019 à sa plateforme Amazon Chine de vente en ligne. Le groupe américain avait déjà annoncé l'an passé qu'il fermerait également sa librairie en ligne Kindle le 30 juin 2023, sans donner de raison à cette décision.

Depuis vendredi, les utilisateurs en Chine ne peuvent ainsi plus télécharger de nouveaux livres depuis la plateforme. Mais pendant un an, ils pourront toutefois toujours télécharger ceux qu'ils ont déjà achetés.

Une utilisatrice des services Kindle, Zoe Xu, a confié à l'AFP sa 'déception' face à la fermeture de la boutique en ligne.

'J'avais l'habitude de l'utiliser depuis 10 ans. Ça va me prendre du temps et de l'énergie pour migrer vers une autre plateforme', déplore-t-elle.

Elle dit toutefois avoir déjà téléchargé suffisamment de livres électroniques 'pour tenir pendant des années'.

Des millions de liseuses Kindle ont été vendues en Chine depuis leur entrée sur le marché local en 2013, selon le journal officiel anglophone China Daily.

/ATS