Amazon lance sa pharmacie en ligne à Bangalore

Le géant américain du e-commerce Amazon a lancé vendredi son service de pharmacie en ligne dans la ville indienne de Bangalore (sud), avançant un nouveau pion dans le prometteur et disputé marché indien de la vente sur internet.

Les consommateurs de Bangalore, siège de la high-tech indienne, pourront 'commander des médicaments prescrits en plus de médicaments en libre-service, d'appareils de santé de base, et de médicaments ayurvédiques provenant de vendeurs certifiés', a déclaré Amazon India dans un communiqué.

Ce service 'est particulièrement adapté aux temps présents car il aidera les consommateurs à répondre à leurs besoins essentiels tout en restant en sécurité à la maison', a poursuivi le groupe de Jeff Bezos.

Amazon va également mener des projets pilotes dans d'autres villes indiennes, a précisé à l'AFP une porte-parole de l'entreprise, indiquant qu'Amazon propose déjà des services de pharmacie en ligne aux États-Unis et dans plusieurs pays européens.

Avec une population jeune et de plus en plus connectée à internet, le marché indien du e-commerce est l'un des plus convoités au monde. Amazon y est déjà en compétition avec le portail Flipkart, propriété du distributeur américain Walmart, et surveille de près le nouveau site lancé par Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Inde et Asie, JioMart.

Le marché de la santé en ligne d'Inde devrait aussi connaître un boom au cours des prochaines années. Il devrait peser 25 milliards de dollars (22,8 milliards de francs) d'ici 2025, contre 4,5 milliards actuellement, selon le cabinet de conseil RedSeer.

/ATS