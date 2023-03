Amsterdam agit contre les touristes qui veulent « se déchaîner »

La municipalité d'Amsterdam a annoncé mardi le lancement d'une campagne pour décourager les touristes de s'y rendre uniquement pour faire la fête, consommer de l'alcool ou de la drogue et visiter le célèbre Quartier rouge.

La capitale néerlandaise multiplie les mesures pour lutter contre la criminalité et les nuisances dans son centre-ville, particulièrement prisé par les jeunes touristes pour les enterrements de vie de garçon et les tournées des bars.

Les maisons closes du Quartier rouge, situé en plein coeur de la ville, sont par ailleurs l'une des grandes attractions touristiques d'Amsterdam.

'Cette campagne en ligne de découragement vise les touristes importuns qui veulent visiter Amsterdam pour 'se déchaîner', avec toutes les conséquences qui en découlent', a déclaré la municipalité dans un communiqué.

La campagne ciblera d'abord le Royaume-Uni et visera les hommes de 18 à 35 ans, une catégorie de touristes fortement représentée dans les rues amstellodamoises, a-t-elle précisé.

Elle s'adressera ensuite aux visiteurs en provenance des Pays-Bas et d'autres pays de l'UE, susceptibles de causer des nuisances.

Prévention en ligne ciblée

Ceux qui taperont dans un moteur de recherche des termes tels qu''enterrement de vie de garçon Amsterdam', 'hôtel pas cher Amsterdam' et 'tournées des bars Amsterdam', recevront ainsi des messages de mise en garde.

'Ces annonces montreront les risques et les conséquences d'un comportement antisocial et d'une consommation excessive de drogue et d'alcool, comme une amende, une arrestation par la police, un casier judiciaire, une hospitalisation et des dommages pour la santé', a expliqué la municipalité.

'Les visiteurs resteront les bienvenus, mais pas s'ils se conduisent mal et causent des nuisances', a déclaré Sofyan Mbarki, adjoint au maire.

'Dans ce cas, nous, en tant que ville, dirons: 'on ne préfère pas, restez loin'', a poursuivi M. Mbarki, cité dans le communiqué.

Amsterdam a récemment annoncé une interdiction de fumer du cannabis dans les rues du Quartier rouge, une mesure couplée à un renforcement des restrictions sur l'alcool et à une fermeture plus tôt le weekend des cafés, bars, restaurants et maisons closes.

/ATS