Anciens trams zurichois prêts à la livraison à Vinnytsia (UKR)

Malgré la guerre en Ukraine, Zurich va livrer 35 de ses anciens trams à la ville de Vinnytsia, dans l'ouest du pays. Elle en avait déjà fait de même entre 2007 et 2011. Le conflit armé ralentit toutefois la formation du personnel sur les 'Tram2000'.

En juin 2021, la société de transports publics de la ville de Zurich (VBZ) et le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) avaient convenu la livraison de 35 trams d'occasion de type Tram2000, construits par ABB et SWS entre 1976 et 1992. La démarche a été ensuite suspendue en raison de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. La situation s'étant stabilisée en Ukraine à la fin de l'été dernier, le Seco a autorisé la poursuite du processus.

Les premières huit rames de la série ont entretemps été assainies et sont désormais prêtes à la livraison par train à destination de la frontière ukrainienne, indiquent les VBZ mercredi.

Stage à Zurich, pas d'entraide en Ukraine

Seul hic, les employés des transports publics de Vinnytsia n'ont pas pu suivre de stage prolongé à Zurich en raison de la guerre. Cependant, trois personnes ont été formées en novembre et décembre derniers durant quatre semaines en matière d'entretien et de maintenance des Tram2000 dans les ateliers mécaniques et les dépôts de trams des VBZ.

En raison de la guerre, les transports publics zurichois renoncent à envoyer des employés en Ukraine pour la formation des pilotes. Les spécialistes des VBZ sont toutefois disponibles pour conseiller à distance leurs homologues ukrainiens.

Compte tenu des expériences positives faites avec le personnel ukrainien sur les trams précédemment livrés, les VBZ se disent confiant sur la réussite de cette nouvelle coopération. Les Tram2000 assainis peuvent encore circuler durant 12 à 15 ans.

