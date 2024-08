Appel à la vigilance des automobilistes pour la rentrée scolaire

Comme chaque année dès la mi-août, des centaines de milliers d'enfants reprennent le chemin de l'école. Parmi eux des tout petits, dont c'est la première rentrée. Ils dépendent tout particulièrement de la prudence et de l'attention des adultes sur les routes.

Avec la rentrée scolaire, les enfants sont plus nombreux à se déplacer dans la circulation routière. Lancée ce mardi, la campagne nationale de sécurité routière 'Arrêtez-vous pour les écolier·ères', menée par l’Association transports et environnement ATE, Mobilité piétonne Suisse ainsi que d’autres organisations partenaires, attire ainsi l’attention sur la responsabilité des conducteurs et conductrices.

Les enfants sont des apprentis dans la circulation. Ils ont besoin d’un environnement sûr pour pouvoir se développer et apprendre librement, déclare Dagmar Rösler, présidente de l’Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses citée dans le communiqué. Et de souligner que ceux en âge préscolaire et primaire sont impulsifs et très spontanés. Ils se laissent facilement distraire dans la circulation routière et ont du mal à évaluer les vitesses et les distances.

Il est important que les automobilistes, qui ont une responsabilité particulière envers les enfants piétons, arrêtent complètement leur véhicule et ne se contentent pas de ralentir, ajoute Dominik Bucheli, chef de projet chez Mobilité piétonne Suisse, lui aussi cité dans le communiqué. Les situations plus difficiles à évaluer pour l’enfant deviennent ainsi claires.

Aussi à vélo

M. Bucheli invite les automobilistes à renoncer complètement aux signes de la main, afin que les enfants soient attentifs aux autres usagers de la route, comme les cyclistes, que les enfants peuvent aussi être. A l'égard de ces derniers, l'ATE recommande comme règle générale une distance d’au moins 1,5 mètre.

Cité dans le communiqué, le moniteur d’auto-école Sébastien Tombez, de Salavaux (VD), donne le conseil suivant: 'Lorsqu’on rejoint un vélo en voiture, il faut adapter sa vitesse à celle du vélo. Cela donne le temps de réfléchir: quand, comment et où dépasser? Où peut-on respecter la distance de sécurité de 1,5 mètre.

En 2022, l’Office fédéral de la statistique a recensé un total de 1329 enfants de moins de 15 ans blessés dans des accidents de la route. La majorité de ces accidents concernait des enfants qui se déplaçaient à pied ou à vélo. Une grande partie des enfants grièvement accidentés se trouvaient sur le chemin de l’école au moment de l’accident.

: www.chemin-ecole.ch ou www.chemin-ecole.ch/media

/ATS