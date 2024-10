Après Ryanair, Eurowings réduit son offre à Hambourg

Deux grandes compagnies aériennes low cost, l'allemande Eurowings et l'irlandaise Ryanair, ont coup sur coup décidé de réduire la voilure sur plusieurs aéroports allemands. Les deux transporteurs ont dénoncé l'inflation des taxes aéroportuaires.

Cette décision aurait pu être évitée si l'aéroport de la ville hanséatique n'avait pas prévu une 'augmentation disproportionnée' des frais, a déclaré Jens Bischof, patron d'Eurowings, dans un communiqué.

Eurowings envisage aussi d'augmenter ses vols vers d'autres pays de l'Union européenne (UE) et de supprimer certaines lignes en Allemagne. La compagnie motive ses projets en raison de 'l'augmentation continue des coûts d'infrastructure et de localisation', rendant les vols vers l'Allemagne de plus en plus chers et peu rentables.

Jeudi, le directeur général de Ryanair, Eddie Wilson, a annoncé l'arrêt total des opérations de la compagnie aux aéroports de Dortmund (ouest), Dresde et Leipzig (est), ainsi qu'une réduction de 60% de son offre de vols à Hambourg, entraînant une perte de 1,8 million de sièges. Au total, l'offre de vols en Allemagne pour l'été 2025 sera réduite de 12%, soit 22 lignes supprimées, la compagnie aérienne irlandaise dénonçant régulièrement les montants trop élevés des taxes et autres frais aéroportuaires en Europe.

L'opposition parlementaire a critiqué le gouvernement de coalition d'Olaf Scholz qui, en ayant augmenté la taxe sur le transport aérien, a 'causé de graves dommages au site économique déjà affaibli qu'est l'Allemagne', selon le député Christoph Ploss du parti conservateur CDU, cité par le groupe de médias Funke. Le gouvernement 's'engage à maintenir un site aérien fort et compétitif en Allemagne', a assuré un porte-parole du ministère des Transports lors d'un point presse régulier du gouvernement.

Baisse des voyages d'affaires

Mais 'nous observons une augmentation des coûts de localisation partout en Europe, principalement en raison de facteurs externes tels que l'inflation et la pénurie de personnel, entraînant ainsi une augmentation des salaires', a-t-il ajouté. La fixation des coûts de localisation en Allemagne doit aussi prendre en compte la diminution des vols intérieurs due à la baisse des voyages d'affaires post-Covid et l'augmentation des trajets en train pour des raisons de durabilité.

/ATS