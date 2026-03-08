Argent liquide: peuple et cantons acceptent le contre-projet

Peuple et cantons ont largement validé dimanche le contre-projet à l'initiative sur l'argent liquide. Le oui l'emporte dans les quatorze cantons dépouillés jusqu'à maintenant, selon l'Office fédéral de la statistique. Côté population, le plébiscite est de 73%.

Les premiers résultats définitifs sont tombés dans certains cantons. Neuchâtel accepte le contre-projet direct du gouvernement à 67,3% et le Valais à 66,2%.

Le contre-projet l'emporte largement aussi en Suisse alémanique. Bâle-Ville dit oui à 76%, St-Gall à 73,4% et Lucerne à 73,2%.

Un Röstigraben se dessine en revanche sur l'initiative populaire. La plupart des cantons alémaniques l'ont rejetée, alors qu'elle a été acceptée en Suisse romande, à l'exception de Vaud.

Le Tessin a aussi dit oui. Leurs votes n'ont pas suffi. Le texte est rejeté à 54%, selon la prévision de gfs.bern. Il a aussi échoué à la majorité des cantons.

Les deux textes prévoyaient d'inscrire dans la Constitution la garantie de l'argent liquide. L'initiative du Mouvement Liberté Suisse voulait inscrire le franc suisse comme monnaie helvétique. Le Conseil fédéral vise le même objectif, mais a revu la formulation du texte.

