Assurances: la prise en charge des prestations est garantie

Le directeur de Curafutura, l'une des faîtières des assureurs, tient à rassurer les assurés quant aux soins liés au coronavirus. 'La prise en charge des prestations est, aujourd'hui, garantie', affirme Pius Zängerle.

'Et elle le restera, quelle que soit l'évolution de l'épidémie. Les réserves sont précisément là pour ce genre de situation', ajoute-t-il dans une interview publiée mercredi dans La Liberté et ses journaux partenaires. Curafutura regoupe la CSS, Helsana, Sanitas et la CPT.

Concernant les tests de dépistage, M. Zängerle rappelle que l'assurance de base rembourse ceux prescrits par un médecin, c'est-à-dire pour les personnes qui ont des symptômes sévères et celles qui ont un risque de complication. Le test, en prenant en compte les actes qui l'accompagnent, coûte actuellement environ 300 francs, mais on peut espérer une baisse du coût avec l'agumentation du volume, précise-t-il.

Pour ce qui est de l'hydroxychloroquine, M. Zängerle note que, comme ce médicament est habituellement utilisé pour d'autres indications, la liste des spécialités ne prévoit pas son remboursement d'office s'il est utilisé contre le coronavirus. Et d'ajouter qu'il est possible de le prendre en charge 'au cas par cas, si l'usage du médicament permet un bénéfice élevé en termes de santé'.

