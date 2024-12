Atterrissage d'urgence à Graz: problème technique en cause

L'atterrissage d'urgence d'un avion de Swiss à Graz (A) lundi soir est dû à un problème technique, selon les autorités helvétiques. L'enquête sur l'incident est en cours.

Le Service d'enquête de sécurité autrichien (SUB) et le ministère public local se sont rendus sur place, a indiqué mercredi l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) à Keystone-ATS. Peu après l'incident, une équipe technique de Swiss s'était déjà déplacée à Graz, a précisé l'OFAC. Celle-ci a détecté un problème technique sur l'avion.

Lundi, un Airbus A220 de Swiss transportait 74 passagers et cinq membres d'équipage de Bucarest à Zurich, lorsqu'un dégagement de fumée s'est produit dans le cockpit et la cabine des passagers. Un membre d'équipage a dû être traité aux soins intensifs. Douze passagers et quatre autres membres d'équipage ont reçu des soins médicaux.

/ATS