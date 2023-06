Atupri et Visana fusionnent

Les deux caisses-maladie Atupri et Visana vont fusionner leurs activités au 1er janvier 2024 pour former la nouvelle entité Atusana, comprenant plus d'un million de clients, a annoncé Visana mercredi.

Même si les deux entreprises vont fusionner, elles vont rester indépendantes d'un point de vue opérationnel sous leurs marques respectives, selon un communiqué. 'Cette association se fait par le biais d'une fusion par combinaison et d'égal à égal', a souligné le président de Visana, Lorenz Hess.

Le mariage des deux caisses-maladie bernoises n'aura pas d'impact sur les emplois, ni sur leur présence géographique, ont-elles assuré.

Atupri et Visana vont se regrouper au sein de la fondation commune Atusana, qui sera présidée par Lorenz Hess. La nouvelle entité sera dirigée par Angelo Eggli, le directeur général de Visana, et son adjoint Christof Zürcher, le patron d'Atupri. Stephan Wilms est nommé directeur financier du nouvel ensemble.

Combinaison des compétences

'Visana dispose d'une force de vente dans toute la Suisse et est leader du marché régional dans le canton de Berne. Atupri se concentre sur une orientation numérique au fil du parcours client', a énuméré Sandra Thoma Hauser, présidente d'Atupri.

En combinant les compétences des deux sociétés 'en matière de prestations et en misant sur les avantages liés à la taille commune, les deux assureurs profiteront de synergies pour investir et acquérir', ont-elles ajouté.

Visana, qui emploie 1450 personnes, revendique quelque 848'000 clients privés, dont 644'000 pour l'assurance obligatoire et 16'500 clients institutionnels. Atupri compte pour sa part 180'000 assurés et 250 salariés.

En 2021, Atupri a enregistré des primes de 829,5 millions de francs et Visana un produit de l'activité d'assurance de 3,58 milliards.

/ATS